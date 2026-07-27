Захарова: ОДКБ не могла участвовать в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: “Давайте задействуем механизм ОДКБ” А по сути — в отношении кого и чего? Той территории, Нагорного Карабаха, которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — сказала она.