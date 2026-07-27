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ВСУ атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Константиновки

ВСУ атаковали FPV-дронами группу мирных жителей при эвакуации из Константиновки.

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. ВСУ ударили FPV-дронами по группе мирных жителей при их эвакуации российскими бойцами из Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки «Южная».

Видео удара по эвакуирующимся мирным жителям предоставлено РИА Новости пресс-центром группировки.

«В то время, как российские военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса “Южной” группировки войск во взаимодействии с бойцами 1442-го мотострелкового полка проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские войска нанесли удар по собственным гражданам», — сообщили в пресс-центре.

Уточняется, что атака пришлась в то время, когда российские бойцы эвакуировали группу из пяти взрослых и двух подростков.

«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл “своими”, — уточнили в пресс-центре.

Сообщается, что в результате атаки двое гражданских получили ранения. По данным группировки, российские военнослужащие оказали раненым первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию.

«Сам факт целенаправленной атаки на безоружных людей, среди которых были дети, говорит о том, что для украинских военных жизнь собственных соотечественников не имеет никакой цены. Атака FPV-дронами собственных граждан — это не военная необходимость. Это акт отчаяния и попытка запугать людей, чтобы они молчали. Но запугать тех, кто уже пережил ужасы войны под обстрелами ВСУ, невозможно», — подчеркнули в пресс-центре.

Населенный пункт Константиновка в ДНР был взят под контроль 4 июля.

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