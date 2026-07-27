ВСУ атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Константиновки

«Сам факт целенаправленной атаки на безоружных людей, среди которых были дети, говорит о том, что для украинских военных жизнь собственных соотечественников не имеет никакой цены. Атака FPV-дронами собственных граждан — это не военная необходимость. Это акт отчаяния и попытка запугать людей, чтобы они молчали. Но запугать тех, кто уже пережил ужасы войны под обстрелами ВСУ, невозможно», — подчеркнули в пресс-центре.