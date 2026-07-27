В Гвинее готовы сыграть товарищеский матч со сборной России

Вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.
«Мы готовы сыграть со сборной России в сентябре. Всё будет зависеть от календаря и желания российской стороны провести матч либо в России, либо у нас. В принципе, мы готовы приехать в Россию, однако всё будет зависеть от условий предложения», — приводит его слова Sport24.
Он отметил, что они готовы к переговорам и будут рады, если сборные Гвинеи и России встретятся друг с другом.
Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Вендел надеется на скорое возвращение российских команд на европейские турниры.