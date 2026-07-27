В Гвинее готовы сыграть товарищеский матч со сборной России

«Мы готовы сыграть со сборной России в сентябре. Всё будет зависеть от календаря и желания российской стороны провести матч либо в России, либо у нас. В принципе, мы готовы приехать в Россию, однако всё будет зависеть от условий предложения», — приводит его слова Sport24.