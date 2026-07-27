ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем два БПЛА украинских боевиков, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 22.01 по московскому времени.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском районе», — говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе в «Макс».
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