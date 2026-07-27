ТАСС: над Персидским заливом кружит подававший аварийный сигнал самолет США

«Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км — это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал, находясь в полете», — сказал собеседник агентства. Тогда его посадка, совершенная на одной из военных баз региона, прошла штатно, однако затем в течение нескольких суток самолет в воздушном пространстве замечен не был. Причины инцидента собеседник агентства не уточнил.