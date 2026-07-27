ТАСС: над Персидским заливом кружит подававший аварийный сигнал самолет США

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения США, подававший 23 июля сигнал об аварийной ситуации на борту во время полета, вновь замечен в районе Персидского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Самолет Boeing E-3B Sentry замечен в районе Персидского залива, где движется по круговой траектории на высоте около 8,5 км — это тот самый борт, который в минувший четверг, 23 июля, подал аварийный сигнал, находясь в полете», — сказал собеседник агентства. Тогда его посадка, совершенная на одной из военных баз региона, прошла штатно, однако затем в течение нескольких суток самолет в воздушном пространстве замечен не был. Причины инцидента собеседник агентства не уточнил.
«Данный борт был принят на вооружение ВВС США в 1980 году, и к настоящему моменту находится в эксплуатации уже 46 лет», — заметил источник. Он пояснил, что самолеты данного типа способны обнаружить цель на расстоянии до 400 км.
Кроме того, как проинформировал собеседник агентства, непосредственно над нейтральными водами акватории Персидского залива находится военно-транспортный самолет-заправщик США Boeing KC-135R Stratotanker. Он курсирует по кругу недалеко от границы воздушного района, находящегося под управлением диспетчеров Ирана.