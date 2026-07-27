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Иран на переговорах отверг требования США

Иран отклонил предложение США на посреднических переговорах в Исламабаде из-за чрезмерных требований американской стороны, после чего американская делегация покинула переговоры.

Источник: Reuters

Иран отклонил предложение США на переговорах, которые ведутся через посредников, заявил замглавы иранского МИД по международным и правовым вопросам Казем Гарибабади, передает Mehr.

По его словам, американская сторона потребовала слишком многого.

«Американская сторона объявила, что если этот план будет отклонен, переговоры будут считаться провалившимися, и они покинут их. В итоге так и произошло — американская делегация ушла с переговоров», — сказал Гарибабади.

Он подчеркнул, что иранская делегация не настаивала на продолжении переговоров, и назвал такой подход «достойной дипломатией Исламской Республики Иран».

Замглавы МИД также сообщил, что переговоры в Омане состоялись после того как Иран вновь закрыл Ормузский пролив. По его словам, другая сторона настаивала на том, чтобы южный маршрут оставался открытым до завершения ирано-оманских переговоров, но иранская делегация не приняла это предложение.

«Мы четко заявили, что каким бы ни был итог переговоров, принципиальная политика Исламской Республики Иран была ясна с самого начала войны, и подобные предложения не будут приняты», — пояснил Гарибабади.

Утром 27 июля официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры через посредников.

Посреднические усилия, по его словам, оказывают в том числе Пакистан и Катар, которые передают сообщения между сторонами. Как заверил представитель ведомства, приоритетом для Ирана является защита суверенитета и территориальной целостности государства.

Президент США Дональд Трамп, выступая вечером 27 июля рассказал, что переговоры с Ираном проходят «в очень дружественной обстановке». «Однако, если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было», — добавил он.

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