Иран на переговорах отверг требования США

Замглавы МИД также сообщил, что переговоры в Омане состоялись после того как Иран вновь закрыл Ормузский пролив. По его словам, другая сторона настаивала на том, чтобы южный маршрут оставался открытым до завершения ирано-оманских переговоров, но иранская делегация не приняла это предложение.