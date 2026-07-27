В Севастополе отражают атаку беспилотников ВСУ, сбиты два дрона

Средства ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, два БПЛА были сбиты в Балаклавском районе.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 182 украинских беспилотника над территорией страны.
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