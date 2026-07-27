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США заявили об уточнении данных о некоторых юрлицах РФ в санкционных списках

Как отмечается в заявлении американского Минфина, оно «исключило 84 физических лиц и организаций» из перечней ограничений.

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США сообщило, что уточнило информацию о нескольких российских юридических лицах, внесенных ранее в санкционные списки.

Как отмечается в заявлении ведомства, оно «исключило 84 физических лиц и организаций» из санкционных списков. Кроме того, была «уточнена идентифицирующая информация по 22 записям в списке».

Как следует из документа, уточнены сведения, в частности, о Центре судоремонта «Звездочка», Арзамасском приборостроительном заводе имени П. И. Пландина, АО «Полема», ООО «Специальные Системы. Фотоника», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», компании «КОРУС Консалтинг», о россиянине Владимире Устинове, а также о нефтяном танкере TASCA.

Среди исключенных из санкционных списков юридические и физические лица Ирака и Колумбии. В Минфине США уточнили, что удалили из этих перечней, в частности, «умерших людей, более не работающие организации», а также те структуры, о которых нет достаточных данных. В ведомстве подчеркнули, что эти шаги направлены на «модернизацию американской санкционной системы» и «не наносят ущерба внешней политике США и их интересам в сфере национальной безопасности». О планах провести такую модернизацию сообщил в мае руководитель ведомства Скотт Бессент.

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