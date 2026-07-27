США заявили об уточнении данных о некоторых юрлицах РФ в санкционных списках

Среди исключенных из санкционных списков юридические и физические лица Ирака и Колумбии. В Минфине США уточнили, что удалили из этих перечней, в частности, «умерших людей, более не работающие организации», а также те структуры, о которых нет достаточных данных. В ведомстве подчеркнули, что эти шаги направлены на «модернизацию американской санкционной системы» и «не наносят ущерба внешней политике США и их интересам в сфере национальной безопасности». О планах провести такую модернизацию сообщил в мае руководитель ведомства Скотт Бессент.