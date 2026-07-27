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В США признали, что отстают от конкурентов в производстве дронов, пишут СМИ

Reuters: Метц заявил, что США еще сильно отстают в производстве дронов.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц заявил, что США до сих пор крайне далеки от конкурентов в производстве собственных беспилотников, передает агентство Рейтер.

«Представитель Пентагона, которому поручено создание американской индустрии беспилотников, заявил в понедельник, что США все еще находятся на самом раннем и самом сложном этапе этого пути», — говорится в сообщении агентства.

По словам Метца, которые приводит агентство, в рамках программы Пентагона, на которую было выделено более миллиарда долларов, к февралю 2027 года будет заказано менее 200 тысяч дронов.

В начале февраля стало известно, что Пентагон планирует к 2027 году сформировать внушительный арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из заявления министерства, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, в рамках реализации этой стратегии к испытаниям беспилотных систем привлекли 25 профильных компаний, среди которых значатся и два украинских производителя: General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech.

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