«Когда выделяются новые транши, это подразумевается, что под каждые миллиарды евро или долларов, которые они захотят, есть тысячи или десятки тысяч украинских жизней, в отношении которых Зеленский, подписывая эти договоры, по сути, гарантирует, что он их загонит на передовую», — сказал дипломат.
По мнению Мирошника, мобилизация на Украине продолжит усиливаться. Власти будут расширять перечень граждан, подлежащих призыву, лишать отдельные категории брони и пересматривать медицинские критерии. Он считает, что Киев постарается отправить на фронт всех, кого удастся привлечь, представив эти меры в наиболее приемлемой для общества форме.
Украинские власти регулярно пересматривают правила мобилизации, медицинские критерии и перечень граждан, имеющих право на отсрочку от службы.
Ранее Владимир Зеленский обозначил проблему мобилизации как ключевой вызов, стоящий перед Украиной. По словам президента, текущая система требует радикальных изменений и поиска «новых подходов». Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. За прошедшее время законодательство претерпевало изменения, в частности, в апреле 2024 года нижняя возрастная планка призыва была снижена с 27 до 25 лет. Несмотря на эти меры, проблема нехватки личного состава в ВСУ остается острой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.