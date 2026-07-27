«Когда выделяются новые транши, это подразумевается, что под каждые миллиарды евро или долларов, которые они захотят, есть тысячи или десятки тысяч украинских жизней, в отношении которых Зеленский, подписывая эти договоры, по сути, гарантирует, что он их загонит на передовую», — сказал дипломат.