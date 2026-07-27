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Белый дом заявил, что пришло время урегулировать конфликт на Украине

CNN: США считают, что пришло время завершить конфликт на Украине.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что пришло время урегулировать конфликт на Украине, пишет CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

«Самое время завершить конфликт», — заявил неназванный чиновник телеканалу.

Представитель Белого дома добавил, что урегулирование конфликта на Украине и переговоры Москвы и Киева находятся на повестке предстоящей во вторник встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Портал Newsmax 25 июля сообщал, что Трамп и Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне 28 июля. При этом украинский источник заявлял телеканалу, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда на тот момент все еще ожидала официального подтверждения графика американского лидера со стороны Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине, однако киевский режим не склонен к миру.

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