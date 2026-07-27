Белый дом заявил, что пришло время урегулировать конфликт на Украине

Портал Newsmax 25 июля сообщал, что Трамп и Зеленский, как ожидается, встретятся в Вашингтоне 28 июля. При этом украинский источник заявлял телеканалу, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда на тот момент все еще ожидала официального подтверждения графика американского лидера со стороны Белого дома.