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Махачев — о бое с Гэрри: постараюсь поймать его и повалить на землю

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о своём плане на бой с ирландцем Иэном Гэрри.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал о своём плане на бой с ирландцем Иэном Гэрри.

«Чтобы подготовиться к его навыкам, мне приходится много бегать в тренировочном лагере. Потому что я должен буду преследовать его. Он слишком много бегает по октагону. Я знаю его план на бой. У него везде один и тот же стиль. Но я постараюсь поймать его, повалить на землю», — приводит его слова MMA Fighting.

Бой Махачева и ирландца Иана Гэрри возглавит турнир UFC 330. Россиянин проведёт защиту чемпионского пояса в полусреднем весе 16 августа.

Ранее Куниев объяснил, почему у Гэрри нет шансов в поединке с Махачевым.