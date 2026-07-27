Махачев — о бое с Гэрри: постараюсь поймать его и повалить на землю

«Чтобы подготовиться к его навыкам, мне приходится много бегать в тренировочном лагере. Потому что я должен буду преследовать его. Он слишком много бегает по октагону. Я знаю его план на бой. У него везде один и тот же стиль. Но я постараюсь поймать его, повалить на землю», — приводит его слова MMA Fighting.