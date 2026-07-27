Во Франции злоумышленники ограбили три музея за месяц

Согласно сообщению издания, злоумышленники ограбили музей в Нижнем Рейне на северо-востоке Франции рано утром. Они похитили 27 ювелирных изделий, общая стоимость которых превысила 4,5 миллиона евро. Из археологического центра Монтана злоумышленники ночью похитили около 40 золотых монет, датируемых 50 годом до нашей эры и оцениваемых в более чем 120 тысяч евро.