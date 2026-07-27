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Трамп назвал переговоры с Ираном очень дружественными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет с Тегераном очень дружественные переговоры. По его словам, диалог не возобновился бы без ударов по территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет с Тегераном очень дружественные переговоры. По его словам, диалог не возобновился бы без ударов по территории Ирана.

«Вы не можете подкупить их. Вы должны победить их, и мы выбьем из них всю дурь. Но посмотрим, что из этого выйдет… Прямо сейчас идут очень дружественные переговоры», — сказал господин Трамп на митинге в Мичигане (цитата по Reuters).

Как добавил президент США, Иран просит как можно скорее снять блокаду морских портов. Он также вновь заявил, что Соединенные Штаты не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

25 июля США остановили удары по Ирану. Axios писало, что в этот день в Тегеран прибыла делегация из Омана, с которой иранские чиновники приблизились к сделке по Ормузскому проливу. 27 июля Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану, если текущие переговоры окажутся неэффективными.

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