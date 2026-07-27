Трамп назвал переговоры с Ираном очень дружественными

«Вы не можете подкупить их. Вы должны победить их, и мы выбьем из них всю дурь. Но посмотрим, что из этого выйдет… Прямо сейчас идут очень дружественные переговоры», — сказал господин Трамп на митинге в Мичигане (цитата по Reuters).