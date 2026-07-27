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В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

В Днепропетровске сотрудники ТЦК выстрелили в женщину, а другой переехали ногу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Днепропетровске при выполнении мобилизационных мероприятий выстрелили в женщину, ранив ее, а еще одной переехали ногу, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК в Днепропетровске выстрелили в женщину, ранив ее… Еще одной женщине брызнули в лицо из перцового баллончика, а третьей переехали ногу… Женщины пытались помешать (сотрудникам ТЦК — ред.) мобилизовать мужчину», — сообщает издание.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

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