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В оккупированном ВСУ городе Запорожье произошёл взрыв

В городе Запорожье, оккупированном украинскими войсками, произошёл взрыв.

В городе Запорожье, оккупированном украинскими войсками, произошёл взрыв.

Об этом сообщает агентство «Укринформ».

В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.

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