В оккупированном ВСУ городе Запорожье произошёл взрыв

В городе Запорожье, оккупированном украинскими войсками, произошёл взрыв.
Об этом сообщает агентство «Укринформ».
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги.
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