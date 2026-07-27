Трамп заявил о желании нарастить выпуск продвинутого оружия в США

Говоря о состоянии оборонных ресурсов страны, республикане отметил, что США располагают большим количеством «средних» вооружений, однако этого, по его мнению, недостаточно для расширения возможностей армии. Особое внимание он обратил на производство более сложных и технологичных образцов.
Американский лидер также сообщил о росте производства средств противовоздушной и противоракетной обороны. В числе таких комплексов он упомянул Patriot и THAAD. Он добавил, что оборонные компании сейчас расширяют свои производственные возможности. По его словам, каждый из военных подрядчиков строит по четыре-пять новых заводов.
Ранее Пентагон признал предел эффективности американских ударов по Ирану на текущем этапе. Адмирал Брэд Купер предложил прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку удары себя исчерпали. Советники президента из военного и гражданского окружения признали ограничения военных методов. Они понимают, что авиаудары имеют свой предел результативности. Однако руководитель CENTCOM допускает возврат к масштабной военной операции.
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