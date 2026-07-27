Трамп заявил о желании нарастить выпуск продвинутого оружия в США

Американский лидер также сообщил о росте производства средств противовоздушной и противоракетной обороны. В числе таких комплексов он упомянул Patriot и THAAD. Он добавил, что оборонные компании сейчас расширяют свои производственные возможности. По его словам, каждый из военных подрядчиков строит по четыре-пять новых заводов.