«Зеленый гоблин». Требование Зеленского по России поразило журналиста

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.