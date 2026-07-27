МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал требование Владимира Зеленского ввести новые санкции против России.
«Зеленый гоблин снова просит своих западных хозяев ввести “тотальные санкции” против России. Насколько тотальными они могут стать через 4,5 года?» — написал он в соцсети Х.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.