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«Зеленый гоблин». Требование Зеленского по России поразило журналиста

Боуз раскритиковал требование Зеленского ввести санкции против России.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал требование Владимира Зеленского ввести новые санкции против России.

«Зеленый гоблин снова просит своих западных хозяев ввести “тотальные санкции” против России. Насколько тотальными они могут стать через 4,5 года?» — написал он в соцсети Х.

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 21 пакет рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.

В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.

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