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Reuters: Пентагон признал сложности с наращиванием выпуска дронов

США находятся на самом раннем и наиболее сложном этапе создания собственной отрасли по производству беспилотников. Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.

США находятся на самом раннем и наиболее сложном этапе создания собственной отрасли по производству беспилотников. Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.

По его словам, по программе Пентагона стоимостью $1,1 млрд к февралю планируется заказать в общей сложности около 200 тыс. беспилотников.

При этом в США существенно осложнили масштабное наращивание производства, введя правило, согласно которому военные беспилотники должны изготавливаться из американских комплектующих, говорится в статье.

Ранее в The New York Times писали, что Россия и Китай опережают Соединённые Штаты в создании высокотехнологичных дронов.

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