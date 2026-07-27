В Пентагоне признали, что США отстают от других стран в разработке беспилотников

Соединённые Штаты по-прежнему значительно уступают своим конкурентам в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом, как передаёт агентство Reuters, заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.
По информации агентства, представитель военного ведомства, ответственный за формирование национальной индустрии дронов, сообщил в понедельник, что США находятся лишь на начальном и при этом наиболее сложном этапе этого пути. Несмотря на выделение более миллиарда долларов на развитие программы, к февралю 2027 года планируется заказать менее 200 тысяч единиц беспилотников.
В начале февраля Пентагон объявил о намерении к 2027 году создать арсенал, включающий несколько тысяч дронов-камикадзе. Как следует из документации ведомства, к испытаниям привлекли 25 профильных компаний, в числе которых оказались два украинских производителя — General Cherry и Ukrainian Defense Drone Tech. Однако, по словам Метца, текущие показатели всё ещё далеки от поставленных целей.
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