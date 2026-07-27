В Пентагоне признали, что США отстают от других стран в разработке беспилотников

По информации агентства, представитель военного ведомства, ответственный за формирование национальной индустрии дронов, сообщил в понедельник, что США находятся лишь на начальном и при этом наиболее сложном этапе этого пути. Несмотря на выделение более миллиарда долларов на развитие программы, к февралю 2027 года планируется заказать менее 200 тысяч единиц беспилотников.