CNN: США считают, что настало время положить конец украинскому конфликту

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. США полагают, что пришло время положить конец конфликту на Украине. Об этом телекомпании CNN заявил американский чиновник, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.
«Теперь настало время закончить войну», — сказал источник CNN в Белом доме. Согласно его сведениям, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Зеленским «процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщил, что встреча Зеленского и Трампа запланирована на 28 июля. Также ожидается, что Зеленский в ходе визита в США будет присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).