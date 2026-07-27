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CNN: США считают, что настало время положить конец украинскому конфликту

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует обсудить с Владимиром Зеленским процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной, заявил телеканалу американский чиновник.

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. США полагают, что пришло время положить конец конфликту на Украине. Об этом телекомпании CNN заявил американский чиновник, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Теперь настало время закончить войну», — сказал источник CNN в Белом доме. Согласно его сведениям, президент США Дональд Трамп планирует обсудить с Зеленским «процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщил, что встреча Зеленского и Трампа запланирована на 28 июля. Также ожидается, что Зеленский в ходе визита в США будет присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

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