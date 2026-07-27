CNN: США считают, что настало время положить конец украинскому конфликту

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщил, что встреча Зеленского и Трампа запланирована на 28 июля. Также ожидается, что Зеленский в ходе визита в США будет присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).