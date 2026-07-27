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Карпина — о жёнах футболистов: сказать, что девчонки выходят замуж за деньги, — это смешно

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась мнением о жёнах футболистов.

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, поделилась мнением о жёнах футболистов.

«Знаешь, люди не стесняются высказывать свои предположения в комментариях: что они все дуры, просто вышли удачно замуж, что они всё делают из-за денег. Хотя большинство повыходили замуж за футболистов, у которых контрактов ещё толком не было. Футболисты же рано женятся. Поэтому сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну это смешно. Или что у всех цель — развестись и отпилить алименты… Просто у нас так получилось, что в информационном пространстве говорят и внимание обращают только на какие-то громкие разводы», — приводит её слова «Уютный подкаст».

Она отметила, что со скандалом разводятся не только футболисты, но пишут в СМИ только о них:

«У нас же надо, чтобы это всё кликалось и читалось. Соответственно, написали про громкие разводы пяти семей за последние 15 лет — и люди думают, что это у всех так».

Ранее сообщалось, что у Карпина впервые родится сын после пяти дочерей.