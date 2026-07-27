НАБУ: экс-госсекретаря МИД Украины подозревают в хищении свыше $1,2 млн

Экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова и некоторых его коллег подозревают в хищении свыше $1,2 млн государственных средств.
Об этом заявили представители НАБУ в Telegram.
«Расследование установило легализацию средств на сумму более 37 млн гривен», — говорится в заявлении.
НАБУ сообщает, что Баньков убедил зарубежных партнёров Украины высылать деньги на конкретный банковский счёт, который принадлежал контролируемой госорганизации. Оттуда средства перенаправлялись ИП и юрлицам, а затем — в конвертационные центры, где переводились в наличные.