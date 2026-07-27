НАБУ: экс-госсекретаря МИД Украины подозревают в хищении свыше $1,2 млн

НАБУ сообщает, что Баньков убедил зарубежных партнёров Украины высылать деньги на конкретный банковский счёт, который принадлежал контролируемой госорганизации. Оттуда средства перенаправлялись ИП и юрлицам, а затем — в конвертационные центры, где переводились в наличные.