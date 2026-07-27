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НАБУ: экс-госсекретаря МИД Украины подозревают в хищении свыше $1,2 млн

Экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова и некоторых его коллег подозревают в хищении свыше $1,2 млн государственных средств.

Экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Банькова и некоторых его коллег подозревают в хищении свыше $1,2 млн государственных средств.

Об этом заявили представители НАБУ в Telegram.

«Расследование установило легализацию средств на сумму более 37 млн гривен», — говорится в заявлении.

НАБУ сообщает, что Баньков убедил зарубежных партнёров Украины высылать деньги на конкретный банковский счёт, который принадлежал контролируемой госорганизации. Оттуда средства перенаправлялись ИП и юрлицам, а затем — в конвертационные центры, где переводились в наличные.