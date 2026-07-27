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CNN: в Белом доме считают, что пришло время завершить конфликт на Украине

Представитель администрации президента США заявил CNN, что настало время завершить украинский конфликт.

Представитель администрации президента США заявил CNN, что настало время завершить украинский конфликт.

«Сейчас самое время положить конец войне», — цитирует телеканал собеседника.

По его словам, вопрос урегулирования украинского конфликта станет одной из главных тем встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник, 28 июля, в Белом доме.

Отмечается, что также Трамп отдельно проведёт переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых планируется обсудить ситуацию вокруг Ирана, переговоры с Ливаном и расширение «Авраамовых соглашений».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может остановиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.

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