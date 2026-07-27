Представитель администрации президента США заявил CNN, что настало время завершить украинский конфликт.
«Сейчас самое время положить конец войне», — цитирует телеканал собеседника.
По его словам, вопрос урегулирования украинского конфликта станет одной из главных тем встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая состоится во вторник, 28 июля, в Белом доме.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может остановиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.