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Трамп сообщил о планах увеличить выпуск высокотехнологичных вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пополнить военные арсеналы страны более совершенными видами вооружений.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости пополнить военные арсеналы страны более совершенными видами вооружений.

Как передаёт трансляция из борта самолёта, организованная Белым домом в соцсети X, глава государства указал, что при наличии внушительных запасов «средних» вооружений армии не хватает технологически сложных образцов.

Особое внимание американский лидер уделил производству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Среди ключевых комплексов он назвал Patriot и THAAD.

По словам Трампа, оборонные подрядчики активно расширяют свои производственные мощности — каждый из них строит по четыре-пять новых заводов для выпуска военной продукции.

Ранее мы писали: В Пентагоне признали, что США отстают от других стран в разработке беспилотников.

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