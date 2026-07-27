Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Об этом сообщили в Росавиации, уточнив, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за день уничтожили 182 украинских беспилотника над территорией страны.
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