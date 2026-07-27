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Путин и Пашинян обсудили необходимость проведения референдума в Армении

Президент РФ и армянский премьер-министр также затронули тему двусторонних отношений.

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 27 июля./ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону заявление, которое недавно было принято лидерами стран ЕАЭС по республике, а также необходимость скорейшего проведения в Армении референдума. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин и Пашинян обсуждали двусторонние отношения, был разговор в продолжение понимания и заявления, недавно принятого лидерами стран ЕАЭС по Армении.

Стороны также подчеркнули «необходимость скорейшего проведения в Армении референдума на предмет того — определиться, в какую сторону армяне хотят идти», — сказал Песков.

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