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CNN: Соединенные Штаты считают, что пришло время завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты Америки считают, что пришло время закончить конфликт на Украине. Об этом написал CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома.

Соединенные Штаты Америки считают, что пришло время закончить конфликт на Украине. Об этом написал CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома.

— Самое время завершить конфликт, — цитирует его телеканал.

Он добавил, что урегулирование конфликта на Украине и переговоры России и Киева находятся на повестке предстоящей во вторник, 28 июля, встречи американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтоне.

24 июля в Reuters сообщили, что США и Украина подготовили новое предложение для РФ о прекращении огня в небе в зоне проведения спецоперации.

В тот же день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любая договоренность относительно Украины должна содержать элемент компромисса. В качестве примера он привел договоренности, достигнутые после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в 2025 году.

По его словам, РФ после саммита в Анкоридже сдержала слово по принципу «пацан сказал — пацан сделал». Таким образом он прокомментировал утверждения госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что договоренности, к которым сторонам удалось прийти в ходе встречи, провалились.

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