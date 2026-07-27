CNN: Соединенные Штаты считают, что пришло время завершить конфликт на Украине

В тот же день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любая договоренность относительно Украины должна содержать элемент компромисса. В качестве примера он привел договоренности, достигнутые после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в 2025 году.