Шнайдер в паре с Уильямс вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Винус Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне.
В первом круге они победили норвежку Улрикку Эйкери и представительницу США Куинн Глисон со счётом 6:3, 6:4.
На счету Дианы и Винус два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
В следующем круге они сыграют с победительницами матча между Тан Цяньхуэй — Сюй Ифань и Анной Данилиной — Лейлой Фернандес.
Ранее Шнайдер проиграла Самсоновой во втором круге Уимблдона.