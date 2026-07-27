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Шнайдер в паре с Уильямс вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Винус Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне.

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с американкой Винус Уильямс вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне.

В первом круге они победили норвежку Улрикку Эйкери и представительницу США Куинн Глисон со счётом 6:3, 6:4.

На счету Дианы и Винус два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В следующем круге они сыграют с победительницами матча между Тан Цяньхуэй — Сюй Ифань и Анной Данилиной — Лейлой Фернандес.

Ранее Шнайдер проиграла Самсоновой во втором круге Уимблдона.

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