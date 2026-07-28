«Группа из семи человек — пять взрослых и два подростка — под защитой российских военных покидала Константиновку. Им предстоял долгий и опасный путь, но никто не ожидал, что главная угроза придет не с передовой, а со стороны тех, кто по логике должен защищать своих сограждан. Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл “своими”, — сказали в пресс-центре.