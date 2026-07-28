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ВСУ атаковали мирных жителей Константиновки FPV-дронами при эвакуации

Военные ВС РФ сразу же оказали раненым первую медицинскую помощь и продолжили выводить людей из города.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. ВСУ нанесли удар по мирным жителям Константиновки в то время, когда российские военнослужащие Южной группировки войск выводили их из города. Видео предоставил ТАСС пресс-центр Южной группировки войск.

Эвакуацию вели бойцы 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса во взаимодействии с военнослужащими 1442-го мотострелкового полка.

«Группа из семи человек — пять взрослых и два подростка — под защитой российских военных покидала Константиновку. Им предстоял долгий и опасный путь, но никто не ожидал, что главная угроза придет не с передовой, а со стороны тех, кто по логике должен защищать своих сограждан. Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки — те самые люди, которых киевский режим годами называл “своими”, — сказали в пресс-центре.

Из-за удара ВСУ двое гражданских получили ранения. «Факт целенаправленной атаки на безоружных людей, среди которых были дети, говорит о том, что для украинских военных жизнь собственных соотечественников не имеет никакой цены», — добавили там.

Российские военнослужащие сразу же оказали раненым первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию.

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