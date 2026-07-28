Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер догадывается, какая судьба будет ждать истребители Gripen в случае их передачи Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
За каждым траншем западной помощи стоят тысячи жизней украинцев, которых Владимир Зеленский обещал отправить на передовую, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали Белгород и несколько муниципальных округов Белгородской области, один человек погиб, двое получили ранения, сообщили в оперштабе региона.
Основные события 28 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.