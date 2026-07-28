Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности.
Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Также в целях безопасности граждан временно ограничена работа мобильного интернета.
«На территории Пензенской области введён режим “Беспилотная опасность”, — написал Мельниченко.
Ранее шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше