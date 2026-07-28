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Беспилотная опасность объявлена в Пензенской области

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности.

В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Также в целях безопасности граждан временно ограничена работа мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введён режим “Беспилотная опасность”, — написал Мельниченко.

Ранее шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на ДНР.

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