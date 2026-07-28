Младший сержант Сухов под огнем ВСУ восстановил выведенные из строя линии связи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Младший сержант Кирилл Сухов под огнем противника восстановил линии связи командного пункта батальона, выведенные из строя артиллерией и FPV-дронами ВСУ, обеспечив устойчивое управление подразделениями при обороне позиций. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что противник атаковал позиции командного пункта, применяя артиллерию и FPV-дроны. После атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя. Осознавая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно руководить действиями сил на поле боя, Сухов вместе со своими подчиненными, действуя под огнем ВСУ, незамедлительно приступил к устранению повреждений.
«В кратчайшие сроки связистам удалось восстановить разрывы линий, произвести замену вышедших из строя блоков и агрегатов, восстановить поврежденные стационарные и временные сооружения, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями мотострелкового батальона в обороне позиций и отразить атаку противника», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны также рассказали о ефрейторе Абдулле Ахсанове. В составе расчета разведывательного БПЛА он обнаружил вражеский пункт управления и запуска ударных беспилотников, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. На основании переданных данных российские артиллеристы нанесли удар, уничтожив объект ВСУ, что существенно снизило боевой потенциал противника в районе на этом направлении.