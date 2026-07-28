Младший сержант Сухов под огнем ВСУ восстановил выведенные из строя линии связи

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Абдулле Ахсанове. В составе расчета разведывательного БПЛА он обнаружил вражеский пункт управления и запуска ударных беспилотников, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. На основании переданных данных российские артиллеристы нанесли удар, уничтожив объект ВСУ, что существенно снизило боевой потенциал противника в районе на этом направлении.