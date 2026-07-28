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Депутаты Союзного государства признали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло заявление, в котором признало злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло заявление, в котором признало злодеяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении населения СССР в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

В документе говорится, что законодательное закрепление этого факта является логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и последующих судебных решений в отношении нацистских преступников и их пособников.

Парламентское собрание также призвало ООН, международные межпарламентские организации и парламентариев других стран присоединиться к заявлению и принять соответствующие документы.

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