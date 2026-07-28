Аэропорт Внуково возобновил приём и отправку рейсов

В столичном аэропорту Внуково сняты ранее введённые временные ограничения на полёты.
Об этом сообщила Росавиация.
В агентстве уточнили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полётов.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.
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