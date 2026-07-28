Бывшего госсекретаря МИД Украины заподозрили в хищении $1,2 млн западной помощи

Как утверждает НАБУ, разоблачена организованная группа во главе с бывшим госсекретарем МИД Украины, который занимал должность с 2020 по 2024 год. По версии следствия, он убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных дипучреждений направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Затем средства выводились на счета подконтрольных юрлиц и предпринимателей, которые обналичивали их через конвертационные центры.