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Дипломат Мальтийского ордена погиб при ударе ВС РФ по беспилотной выставке

Число жертв удара Вооруженных сил России по выставке беспилотных систем в Киевской области достигло 11 человек.

Число жертв удара Вооруженных сил России по выставке беспилотных систем в Киевской области достигло 11 человек. В больнице от полученных ранений скончался 66-летний мужчина, имевший отношение к Мальтийскому ордену, сообщил офис генерального прокурора Украины.

Погибший был гражданином Украины, его имя не раскрывается. В надзорном ведомстве уточнили, что он не являлся действующим дипломатом, но был связан со старейшим в мире рыцарским орденом, ведущим свою историю с XI века.

Как передает офис генпрокурора, мужчина скончался «в результате полученных ранений». Таким образом, общее количество погибших в результате удара по выставке в поселке Капитановка Бучанского района возросло до 11 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших и более 100 раненых.

Напомним, удар по объекту, где проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов, был нанесен 24 июля. По данным Минобороны России, на выставке присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

Ранее мы писали: Оборонщик из Польши погиб при атаке на выставку БПЛА под Киевом.

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