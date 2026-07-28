Боец Устье рассказал о координации выхода мирного населения из Константиновки

«В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под “птичку” (координируют с БПЛА — прим. ТАСС). Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», — сказал военный.