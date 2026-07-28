Боец Устье рассказал о координации выхода мирного населения из Константиновки

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов координируют выход гражданского населения из Константиновки. Они также сбрасывают с БПЛА провизию и медикаменты, рассказал ТАСС начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье.
«В данный момент у нас уже пошел этап вывода гражданского мирного населения с Константиновки. Занимаемся этим довольно так плотно. Ведем сюда под “птичку” (координируют с БПЛА — прим. ТАСС). Помогаем им, обеспечиваем также и провизией по ходу их действий, пока они выходят», — сказал военный.
Он добавил, что мирное население города благодарно бойцам ВС РФ за помощь и эвакуацию.