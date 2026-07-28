Трамп намерен обсудить с Зеленским мирное урегулирование на Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет аккуратно, но настойчиво добиваться поставленных целей на поле боя. Поводом стал эпизод на церемонии: один из участников шепнул главе государства: «мы победим, но смелее надо». Российский лидер признал, что хотел бы усилить напор, однако такие решения требуют оценки возможных последствий. Он объяснил, что цена более решительных шагов — потери с российской стороны.