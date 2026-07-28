Мирное урегулирование между Россией и Украиной станет главной темой переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, заявил представитель Белого дома.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника.
По его словам, американская администрация исходит из того, что сейчас подходящий момент, чтобы остановить боевые действия.
«Президент Трамп обсудит с… Зеленским продолжающийся процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной», — заявил собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может остановиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.