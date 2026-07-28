Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обсудит с Зеленским завершение конфликта на Украине

Мирное урегулирование между Россией и Украиной станет главной темой переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, заявил представитель Белого дома.

Мирное урегулирование между Россией и Украиной станет главной темой переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, заявил представитель Белого дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чиновника.

По его словам, американская администрация исходит из того, что сейчас подходящий момент, чтобы остановить боевые действия.

«Президент Трамп обсудит с… Зеленским продолжающийся процесс мирного урегулирования между Россией и Украиной», — заявил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине может остановиться до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше