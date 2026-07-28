ВС России в ответ на теракты Киева бьют по судам с военными грузами

«В ходе встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром, состоявшейся 22 июля на полях совещания глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в Маниле, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в этой связи», — добавили в МИД.