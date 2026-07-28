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ВС России в ответ на теракты Киева бьют по судам с военными грузами

МИД: ВС России наносят удары лишь по военным судам в ответ на теракты Киева.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России на фоне террористических атак Киева на мирные торговые суда наносят удары лишь по судам с военными грузами, заявили РИА Новости в МИД РФ.

«В настоящее время, на фоне неоднократных террористических атак Украины на мирные торговые суда, Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре», — сказали в министерстве.

Комментируя вызов временного поверенного в делах России в МИД Индии на фоне информации ведомства о гибели индийских моряков на торговом судне, в МИД РФ указали, «что сожалеют о гибели индийских моряков».

«В ходе встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром, состоявшейся 22 июля на полях совещания глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в Маниле, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в этой связи», — добавили в МИД.

Там напомнили, что еще в 2023 году, после прекращения «зерновой сделки», Минобороны России выпустило предупреждение, что «навигация в северо-западной части акватории Черного моря является небезопасной».

МИД Индии 26 июля выпустил предупреждение, в котором призвал граждан страны тщательно оценивать риски безопасности перед тем, как соглашаться на работу на торговых судах в зонах конфликтов.

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