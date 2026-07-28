Опрос показал отношение американцев к операции США в Иране

По данным опроса, только 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана — это самый низкий показатель в исследовании Рейтер и Ipsos со времени начала конфликта.
Американские граждане, согласно опросу, разделились по партийной принадлежности: в то время как поддержку конфликта выступают 71% республиканцев, среди независимых избирателей этот показатель составляет 25%, а среди демократов — 5%.
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Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.