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Опрос показал отношение американцев к операции США в Иране

Ipsos: только 33% американцев поддерживают военные действия США против Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Лишь каждый третий американец выступает в поддержку военных действий США против Ирана, следует из результатов опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos.

По данным опроса, только 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана — это самый низкий показатель в исследовании Рейтер и Ipsos со времени начала конфликта.

Американские граждане, согласно опросу, разделились по партийной принадлежности: в то время как поддержку конфликта выступают 71% республиканцев, среди независимых избирателей этот показатель составляет 25%, а среди демократов — 5%.

Опрос проводился 24—26 июля среди 1248 американцев. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

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