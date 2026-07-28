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Apple вновь стала самой дорогой компанией мира

Apple обошла Nvidia и вновь стала самой дорогой компанией мира.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 28 июл — РИА Новости. Американская корпорация Apple обошла производителя чипов Nvidia и вновь стала самой дорогой компанией мира, следует из данных торгов.

Акции Apple по итогам торгов выросли более чем на 1% и торговались по 336,91 доллара за бумагу, в результате чего рыночная капитализация компании достигла 4,948 триллиона долларов. Бумаги Nvidia подешевели почти на 5%, до 196,51 доллара, а ее капитализация сократилась до 4,76 триллиона долларов.

Семнадцатого июня капитализация Apple поднялась выше рыночной стоимости разработчика графических процессоров Nvidia, и компания стала самой дорогой в мире.