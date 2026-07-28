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NY Post: Нетаньяху привезет Трампу разведданные о ядерной программе Ирана

Премьер-министр еврейского государства также намерен передать американскому лидеру сведения израильской разведки о горе Коланг Газ Ла.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон поделится с президентом США Дональдом Трампом разведданными о горе Коланг Газ Ла близ ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источник.

По сведениям издания, премьер еврейского государства также намерен предоставить американскому лидеру сведения израильской разведки о ядерной и ракетной программах исламского государства.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил ранее, что заявления Трампа о предполагаемом новом ядерном объекте Ирана безосновательны и навязчивое внимание Вашингтона к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, является не чем иным, как сфабрикованным предлогом для агрессии, разрушений и диверсий.

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