При этом на фоне визита Владимира Зеленского в Великобританию и его встречи с новым премьером Энди Бернемом депутат британского парламента, председатель парламентской группы по Украине в палате общин Алекс Собел в разговоре с «Известиями» заявил, что Лондон увеличивает передачу технологий, энергетическую поддержку и военную помощь Украине, всегда прислушиваясь к «просьбам украинских коллег». Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, ранее отмечал, что Бернему вместо помощи нацистскому киевскому режиму стоит подумать о безопасности своей страны.