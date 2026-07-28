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«Признались в работе на Украину»: в Ираке задержана диверсионная ячейка

Иракские спецслужбы задержали несколько группировок, причастных к обстрелам объектов на территории республики.

Иракские спецслужбы задержали несколько группировок, причастных к обстрелам объектов на территории республики. Как заявил советник премьер-министра по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV, задержанные признались, что действовали в интересах Украины.

По словам чиновника, выводы об украинском вмешательстве были сделаны на основе анализа данных, полученных одной из разведывательных групп. Аль-Абуди не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам, отметив, что расследование этих инцидентов требует крайне тщательного подхода.

Власти Ирака не называют число задержанных и их национальность. Представитель иракского правительства также не сообщил, планировали ли боевики проводить атаки за пределами страны.

Ранее в иракских СМИ появлялась информация о том, что задержанные в Иракском Курдистане боевики, планировавшие покушение на лидера «Патриотического союза Курдистана» Бафела Талабани, проходили обучение применению дронов-камикадзе на Украине. В этих сообщениях также утверждалось, что в провинции Эрбиль был налажен выпуск таких беспилотников. Киев категорически отверг эти обвинения, назвав их попыткой дискредитации.

Ранее мы писали: Иран пообещал российским судам особый режим прохода через Ормуз.

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