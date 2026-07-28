«Признались в работе на Украину»: в Ираке задержана диверсионная ячейка

Ранее в иракских СМИ появлялась информация о том, что задержанные в Иракском Курдистане боевики, планировавшие покушение на лидера «Патриотического союза Курдистана» Бафела Талабани, проходили обучение применению дронов-камикадзе на Украине. В этих сообщениях также утверждалось, что в провинции Эрбиль был налажен выпуск таких беспилотников. Киев категорически отверг эти обвинения, назвав их попыткой дискредитации.