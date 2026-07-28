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В Эстонии признали отсутствие у России планов нападать, заявил посол

Дипломат Абилов: Таллин признал, что у Москвы нет планов нападать на Прибалтику.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Эстонские власти признают, что у России нет планов нападать на государства Прибалтики, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства. Более того, известны случаи, когда официальные лица называли обратные утверждения примерами российского влияния. Неудивительно, что такая противоречивая позиция приводит к курьезам», — сказал Абилов.

Абилов 25 июля заявил РИА Новости, что власти Эстонии традиционно увеличивает расходы на оборону под предлогом некой «угрозы с востока».

В конце сентября 2025 года правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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