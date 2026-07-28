Три актёра сериала «Резервисты» попали в базу «Миротворца»*

Сайт «Миротворец»* появился в 2014 году. Его администраторы устанавливают личности и публикуют персональные данные людей, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. За время работы ресурса в его базу попали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс.