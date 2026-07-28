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Задержаны боевики, работавшие на Украину в Ираке

Иракские силовики задержали боевиков, действовавших в интересах Украины и обстрелявших ряд объектов, сообщил советник иракского премьера по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

Иракские силовики задержали боевиков, действовавших в интересах Украины и обстрелявших ряд объектов, сообщил советник иракского премьера по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.

Как уточнил чиновник, к выводу о причастности Украины пришла группа, анализировавшая разведданные.

По словам аль-Абуди, задержанные признались, что работали в интересах Киева. При этом он не стал называть, какие именно объекты подверглись атакам.

Ранее пограничная полиция Румынии задержала гражданку Украины, которая пыталась нелегально вывезти в Сербию четырёх обезьян.

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