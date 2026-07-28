Задержаны боевики, работавшие на Украину в Ираке

Иракские силовики задержали боевиков, действовавших в интересах Украины и обстрелявших ряд объектов, сообщил советник иракского премьера по национальной безопасности Касем аль-Абуди.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.
Как уточнил чиновник, к выводу о причастности Украины пришла группа, анализировавшая разведданные.
По словам аль-Абуди, задержанные признались, что работали в интересах Киева. При этом он не стал называть, какие именно объекты подверглись атакам.
Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.Читать дальше