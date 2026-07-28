«Мы ждали 11 лет»: Граудынь выиграл для России первую золотую медаль ЧМ по фехтованию после возвращения флага и гимна

Российский саблист Павел Граудынь завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. По ходу турнира 19-летний спортсмен побеждал более титулованных соперников, а в финальном поединке разгромил олимпийского чемпиона До Кён Дон со счётом 15:7. Золотая медаль в личных соревнованиях по сабле стала для России первой с 2015 года. Владимир Путин отметил, что спортсмен показал высокий класс мастерства и победный настрой, а Михаил Дегтярёв назвал победу закономерным результатом. В свою очередь, глава федерации фехтования Ильгар Мамедов назвал соотечественника д’Артаньяном, а Алексей Якименко отметил, что российская сабля осталась лучшей на планете невзирая на санкции.
На чемпионат мира по фехтованию сборная России впервые за четыре года приехала выступать под своим флагом и гимном. Несмотря на то что Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения ещё в начале июня, на чемпионате Европы во Франции отечественные атлеты выступали в нейтральном статусе. Поэтому поездка на турнир в Гонконг придавала каждому участнику особый стимул.
Начало соревнований, впрочем, вышло для россиян не самым радостным. Главные претенденты на награды в личных соревнованиях остановились далеко от пьедестала. Яна Егорян, которая годом ранее праздновала победу в личном первенстве в Тбилиси, уступила уже в 1/16 финала, а серебряный призёр Олимпиады в Париже в рапире Кирилл Бородачёв и Егор Баранников уступили в четвертьфинале будущим финалистам — чемпиону Александру Чупеничу и Томмасо Марини.
Куда меньшие надежды возлагались на мужскую саблю: последнюю награду в индивидуальном зачёте стране приносил Камиль Ибрагимов, ставший бронзовым призёром в 2018 году. Золота же не было с 2015 года, когда Алексей Якименко праздновал победу в Москве. Затянувшуюся безмедальную паузу 11 лет спустя прервал Павел Граудынь.
19-летний москвич стремительно шёл по турнирной сетке, не оставляя соперникам шансов зацепиться за очки. Самым конкурентным выдался лишь поединок в ⅛ финала, где россиянин одолел бронзового призёра Олимпиады в Париже Себастьяна Патриса со счётом 15:12. Остальные оппоненты не нанесли и 10 результативных ударов. В финале же, по всем раскладам, Граудыня ожидала встреча с фехтовальщиком, чей класс на бумаге казался гораздо выше, — олимпийским чемпионом 2024 года в командных соревнованиях южнокорейцем До Гён Доном. Однако бой шёл под диктовку более молодого спортсмена.
После того как кореец повёл в счёте, россиянин перехватил инициативу и выдал серию из семи результативных действий, уйдя на перерыв с комфортным преимуществом. Затем фавориту удалось сократить отставание: Гён Дон набрал четыре очка подряд, в том числе благодаря штрафному удару Граудыня за два фальстарта. Впрочем, отечественный атлет не поддался эмоциям, стал фехтовать увереннее и довёл поединок до победы со счётом 15:7. После пяти дней личных соревнований на этом чемпионате мира и долгих лет ожидания всей сборной гимн России впервые прозвучал на международной арене.
«Ожидал ли, что буду лидировать с начала поединка? Возможно, немного. Сегодня очень хороший день. Это было потрясающе. Невероятное чувство, я очень счастлив. Хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживает, моей семье, моей команде и стране», — сказал Граудынь «Матч ТВ» сразу после триумфа.
Саблист признался, что медаль далась тяжело, однако своим выступлением он остался доволен, а от звучания гимна России испытал настоящую гордость.
«Слова гимна я не повторял — знаю их наизусть. Мы ещё по юниорам выступали под российским флагом и тогда выиграли командное золото чемпионата Европы, поэтому уже слышали гимн на международных соревнованиях. Но сегодня ощущения были особенными. Я очень счастлив, невероятно рад, что снова услышал гимн России», — заявил спортсмен ТАСС.
Поздравления Граудыню направил Владимир Путин. Президент России отметил, что награда станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования и вдохновит на яркие достижения.
«Отмечу высокий класс мастерства и победный настрой, которые Вы неизменно демонстрировали на пути к финалу. И конечно, Вашу выдержку, твёрдость характера и уверенность в своих силах в решающей встрече с олимпийским чемпионом из Республики Корея», — говорится в заявлении на сайте Кремля.
В свою очередь, министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв назвал победу закономерным результатом и напомнил, что FIE одной из первых среди международных спортивных федераций полностью сняла ограничения с российских спортсменов. А глава отечественной федерации Ильгар Мамедов окрестил триумфатора настоящим д’Артаньяном.
«Как мало человеку надо — всего лишь выиграть чемпионат мира, чтобы опять появилась улыбка, чтобы радостные эмоции посетили нашу сборную и чтобы мы опять поверили в себя. Паша — молодец, парню всего 19 лет. Великолепно отработал весь чемпионат, очень надёжно фехтовал и достойно победил», — отметил Мамедов в разговоре с ТАСС.
В свою очередь, двукратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпиады Виолетта Колобова подчеркнула, что победа на чемпионате мира — потрясающий результат для 19-летнего спортсмена.
Спортивная карьера Граудыня была предопределена с детства. Отец Павла — участник Олимпиады-1988 в беге на 800 метров Владимир Граудынь, мать — призёр чемпионатов мира и Европы Юлия Граудынь. Однако сын выбрал фехтование и уже не первый год выступает на международной арене. В коллекции атлета уже были серебро юниорского чемпионата мира, личное золото юниорского первенства Европы и бронза взрослого чемпионата Европы в командной сабле, а также победа на турнире «Московская сабля».
Нынешний успех стоит особняком — и не только для самого атлета, который на прошлом первенстве в Тбилиси показал лучший результат среди соотечественников, вылетев в ⅛ финала. Подобного триумфа российская сабля не знала более 10 лет. Последним чемпионом мира в личных соревнованиях среди россиян становился Алексей Якименко, который уверен, что Граудынь подтвердил статус отечественной школы как сильнейшей в мире.
«Мы ждали этой медали 11 лет. Неважно кто, как и когда. Мы выступали под нейтральным флагом, прошли через столько сложных моментов. Спустя 11 лет Павел вновь показал, что российская сабля остаётся лучшей. Несмотря ни на что. Сабля была в России и остаётся. Первый номер французской сборной бездарно проиграл нашему фехтовальщику. Это доказывает, что мы не потеряли в сабле — она была и остаётся в России», — сказал Якименко RT.
По его словам, ставка на молодых, которую делает Федерация фехтования России во главе с Ильгаром Мамедовым, уже даёт свои плоды.
«Это правильный путь. Не загадывая наперёд, думаю, что мы будем бороться за самые высокие места», — добавил бронзовый призёр Игр в Афинах.