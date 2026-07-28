«Мы ждали 11 лет»: Граудынь выиграл для России первую золотую медаль ЧМ по фехтованию после возвращения флага и гимна

После того как кореец повёл в счёте, россиянин перехватил инициативу и выдал серию из семи результативных действий, уйдя на перерыв с комфортным преимуществом. Затем фавориту удалось сократить отставание: Гён Дон набрал четыре очка подряд, в том числе благодаря штрафному удару Граудыня за два фальстарта. Впрочем, отечественный атлет не поддался эмоциям, стал фехтовать увереннее и довёл поединок до победы со счётом 15:7. После пяти дней личных соревнований на этом чемпионате мира и долгих лет ожидания всей сборной гимн России впервые прозвучал на международной арене.